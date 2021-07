Serie A, Vezzali: “Se possibile stadi aperti al 75% all’aperto”

La Vezzali ribadisce la necessità per la Serie A e non solo di riaprire gli impianti con il 75% della capienza. 50% al chiuso.

Da agosto sarà obbligatorio il Green Pass per entrare in luoghi dove potrebbero esserci assembramenti e anche la Serie A sembra giovarne con la riapertura degli stadi, di cui ha parlato Valentina Vezzali. Ancora si sta discutendo con quali modalità riaprire gli impianti, soprattutto per quanto riguarda la capienza. Proprio questo ha parlato la Sottosegretaria del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport. Qualche giorno fa, la Vezzali aveva proposto la riapertura al 75% all'aperto e 50% al chiuso. Lo ha ribadito alla Stampa: "Gli stadi riapriranno al 50% per gli impianti all'aperto e al 25% per gli impianti al chiuso. Io ho proposto di arrivare al 75% all'aperto e al 50% al chiuso. Vedremo se le situazioni vaccinale ed epidemiologica lo consentiranno".