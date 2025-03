San Siro, Milan e Inter chiedono tempo a Sala: la risposta e l’ultimatum

Nella giornata odierna si sarebbe dovuto tenere un incontro tra Milan , Inter e Beppe Sala sul tema San Siro . Il sindaco di Milano aveva infatti richiesto ai club un summit a Palazzo Marino per ricevere aggiornamenti in merito al progetto del nuovo impianto. Le due società non hanno ancora depositato il cosiddetto Dofcap , ovvero sia il documento di fattibilità. Lo stesso primo cittadino qualche giorno fa aveva inviato loro una lettera con la seguente richiesta: «Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque “a brevissimo” confido e auspico che ciò avvenga».

San Siro, niente accordo per Milan e Inter: Sala mette l'ultimatum. I dettagli

In ogni caso il vertice sarebbe comunque andato in scena nella giornata odierna. Secondo quanto riferito dai colleghi di 'Calcio e Finanza', però, Milan e Inter hanno confermato al sindaco di Milano come ancora non vi sia un accordo. Non solo, perché avrebbero chiesto ulteriore tempo a disposizione. Giuseppe Sala avrebbe dato il suo benestare chiedendo un ulteriore aggiornamento in un incontro che si dovrebbe tenere nella giornata di mercoledì 12 marzo.