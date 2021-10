Ronaldo, superato Sergio Ramos per numero di presenze in Nazionale

Nuovo record per Cristiano Ronaldo: l'attaccante portoghese ha superato Sergio Ramos per numero di presenze con la Nazionale

Cristiano Ronaldo continua ad infrangere record su record. Secondo quanto riporta 'Gazzetta.it', in occasione della gara di ieri sera tra Portogallo e Qatar, il campione portoghese ha raggiunto la presenza numero 181 con la maglia della sua Nazionale. Superato, dunque, il suo ex compagno di squadra al Real Madrid Sergio Ramos, fermo a quota 180 apparizioni con la Spagna. Adesso l'ex attaccante della Juventus punta il malese Soh Chin Ann con le sue 195 presenze. Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.