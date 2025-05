Roma-Milan, numeri da brividi: un tabù rossonero lungo 5 anni all’Olimpico

Tuttavia, il dato più significativo per l'attualità è senza dubbio la striscia di imbattibilità del Milan contro la Roma in campionato. I rossoneri, infatti, non conoscono sconfitta da ben 10 partite (6 vittorie e 4 pareggi). Per ritrovare l'ultimo successo della Roma in Serie A contro il Milan, bisogna tornare indietro al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi si imposero per 2-1 proprio tra le mura amiche dell'Olimpico. Questa lunga serie positiva rappresenta la miglior striscia di imbattibilità del Milan contro la Roma dal periodo compreso tra il 1988 e il 1996, quando i rossoneri collezionarono ben 17 match senza sconfitte.