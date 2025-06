Ricci al Milan, accordo: ora visite mediche e firma! Arrivano anche Jashari e Xhaka?

Il Milan avrebbe trovato l'accordo per Samuele Ricci: non solo, perché potrebbero anche arrivare Ardon Jashari e Granit Xhaka

Il Milan continua ad essere molto attivo in questa sessione estiva di calciomercato. Con il Torino si sarebbe trovato l'accordo per Samuele Ricci, ma potrebbero anche arrivate Granit Xhaka e Ardon Jashari. Oltre a Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale per Club. Di questo e molto altro ha parlato il nostro Stefano Bressi nel video che potete trovare qui sotto.