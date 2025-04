Ranking UEFA, ora è ufficiale: in Champions League solo quattro italiane

Ranking UEFA, Italia aritmeticamente dietro alla Spagna

Cosa comporta? Molto semplice: a differenza di quanto accaduto nella stagione in corso (2024-2025), in quella ventura (2025-2026), la Serie A qualificherà in Champions League soltanto quattro squadre anziché cinque. Se, pertanto, in quest'edizione del torneo vi hanno preso parte Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, per la successiva il BelPaese perderà una sua compagine.