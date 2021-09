Qualificazioni Mondiali, chance dal 1′ per Saelemaekers con il Belgio

Questa sera il Belgio affronterà la Repubblica Ceca: possibilità di vedere dal primo minuto, ancora una volta, Alexis Saelemaekers

Dopo aver battuto l'Estonia per 5-2, il Belgio scenderà in campo questa sera contro la Repubblica Ceca. Le due nazionali si affronteranno per centrare una qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Ci sarà la possibilità di vedere l'esterno milanista Alexis Saelemaekers dal primo minuto, il quale è stato schierato titolare dal Commissario Tecnico Martinez nell'ultima gara contro gli estoni. Prezzi dei biglietti troppo alti? Il Milan fa un passo indietro: le parole di Gazidis