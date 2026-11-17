Brocchi mastica amaro: "Non è più il Milan di Berlusconi e Galliani: quel calcio non esiste più"

Il futuro del calcio italiano passa anche da Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan è infatti uno dei nomi al centro della partita per la presidenza della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in una fase particolarmente delicata per gli equilibri del sistema calcistico nazionale. Una possibile elezione che avrebbe un significato importante non soltanto per il suo passato rossonero, ma anche per gli scenari politici che potrebbero aprirsi ai vertici federali.

A fare il punto sulla situazione è stato Michele Criscitiello, che ha dedicato un suo intervento su 'SportItalia' alla corsa per la presidenza della Federazione, soffermandosi soprattutto sulle conseguenze che una vittoria di Galliani potrebbe avere sul potere di Giuseppe Marotta. Il direttore di 'Sportitalia' ha individuato proprio nel presidente dell'Inter uno dei protagonisti di questa partita politica, sottolineando come i rapporti di forza possano cambiare sensibilmente nel giro di pochi giorni.

Criscitiello avverte Marotta: "Il suo potere potrebbe cambiare radicalmente"

Il passaggio più significativo dell'analisi di Criscitiello riguarda proprio il futuro del dirigente nerazzurro. Secondo la sua ricostruzione, Marotta avrebbe inizialmente sostenutonella prospettiva delle elezioni federali di giugno, salvo poi cambiare orientamento e appoggiare la candidatura di Galliani in vista dell'appuntamento di dicembre. Un cambio di posizione che, secondo il giornalista, merita una riflessione.

"Il problema di Galliani è uno: viene portato dall'Associazione Italiana Calciatori, quella che ha più ombre nel sistema calcio", ha osservato Criscitiello, facendo riferimento anche alle vicende legate al fondo pensionistico. Il giornalista ha poi evidenziato un'altra questione: "Galliani, se voleva candidarsi, doveva farlo a giugno, non dopo il commissario a dicembre".

Ma è soprattutto il cambiamento di strategia di Marotta a suscitare le perplessità di Criscitiello: "A giugno spinge per Malagò e a dicembre cambia e va per Galliani. Perché? Se io credo in una figura o non credo in un'altra, è uguale sia a giugno sia a dicembre". Una domanda che rappresenta uno dei punti centrali della sua analisi e che riporta l'attenzione sugli equilibri interni al calcio italiano.

L'ipotesi Malagò e il futuro dell'impero nerazzurro

Il titolo provocatorio scelto per raccontare questa vicenda è significativo:. Naturalmente, non si tratta di una certezza né di un epilogo già scritto, ma dello scenario delineato da Criscitiello in caso di una mancata elezione di Galliani. Il giornalista ha spiegato che, qualora l'ex dirigente rossonero non dovesse ottenere la presidenza, Malagò potrebbe ritrovarsi alla guida di un sistema federale nel quale Marotta avrebbe molti meno margini di influenza rispetto a oggi.

"Marotta, che oggi ha comunque un potere in quanto Presidente dell'Inter, uno dei migliori dirigenti italiani, dirigente esperto, navigato, si troverebbe di fronte dalla sera alla mattina un palazzo federale contro, ovvero Giovanni Malagò", ha dichiarato Criscitiello.

È questo il punto centrale della sua riflessione: il peso politico di Marotta non dipenderebbe soltanto dal ruolo ricoperto all'Inter, ma anche dagli equilibri costruiti negli organismi del calcio italiano. Un eventuale arrivo di Malagò alla guida della FIGC potrebbe modificare profondamente questo assetto. Da qui l'avvertimento: "Se non dovesse vincere Galliani, il potere calcistico di Beppe Marotta dal 15 dicembre potrebbe cambiare radicalmente".

Galliani, una presidenza di due anni e lo scenario per il 2028

C'è poi un altro elemento dell'analisi di Criscitiello che merita attenzione: la durata del possibile mandato di Galliani. Secondo il giornalista, l'ex amministratore delegato del Milan non sarebbe necessariamente destinato a guidare la Federazione per un intero ciclo di sei anni. La sua eventuale presidenza potrebbe infatti limitarsi a due anni, anche considerando l'età anagrafica, con Galliani che ha 82 anni, e il suo coinvolgimento in un progetto già avviato.

Una prospettiva che apre inevitabilmente interrogativi sul futuro. Criscitiello ha lasciato intendere che dietro questa operazione potrebbe esserci anche uno scenario successivo, nel quale il nome di Marotta potrebbe assumere un peso ancora maggiore in vista del 2028. Si tratta di un'ipotesi, non di una candidatura annunciata, ma è proprio questo uno degli aspetti più intriganti della vicenda.

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Galliani, dunque, potrebbe rappresentare una figura di transizione all'interno di una partita molto più ampia. Il suo passato dirigenziale, i rapporti costruiti nel corso di decenni e il sostegno ricevuto dall'Associazione Italiana Calciatori lo rendono un protagonista della corsa federale. Per il mondo rossonero, vedere uno degli uomini simbolo dell'era dipotenzialmente alla guida della F.I.G.C. sarebbe un passaggio di grande rilevanza.

La partita per la presidenza federale, però, resta aperta. E mentre Galliani si gioca la possibilità di diventare il nuovo numero uno del calcio italiano, sullo sfondo si muove una questione ancora più ampia: chi controllerà gli equilibri del sistema nei prossimi anni? Secondo la lettura di Criscitiello, il futuro di Marotta potrebbe essere strettamente legato proprio all'esito di questa sfida.