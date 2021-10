Porto, sconfitta in Coppa Portoghese contro il Santa Clara per 3-1

Il Porto di Sergio Conceicao ha perso clamorosamente 3-1 durante il match di Coppa Portoghese contro il Santa Clara

Martedì sera non si è disputata solamente Milan-Torino, partita vinta dai rossoneri 1-0 grazie alla rete di Olivier Giroud. Anche il prossimo avversario del Diavolo in Champions League il Porto ha disputato una gara. La squadra di Sergio Conceicao, impegnata in Coppa Portoghese, ha perso per 3-1 contro il Santa Clara. Rete dei 'dragoes' che porta la firma di Mehdi Taremi. Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.