Pellegatti: “Milan, manca un vice Ibrahimovic. Ecco la mia proposta”

NEWS MILAN – La mancata vittoria in Milan-Verona ha lasciato l’amaro in bocca in tifosi e calciatori. Servivano i tre punti per accorciare in classifica, soprattutto dopo la sconfitta della Roma e l’inaspettato pareggio casalingo dell’Atalanta contro il Genoa. Con una vittoria, i rossoneri avrebbero avvicinato ulteriomente la zona Champions League, al momento distante ancora 7 punti. Carlo Pellegatti ha analizzato le problematiche emerse.

Il pareggio maturato ieri a ‘San Siro’ però ha fatto emergere un problema su tutti nell’attacco rossonero: la mancanza di “peso”. Zlatan Ibrahimovic ieri era assente per via dell’influenza, e subito si è palesato il problema gol. Il Verona faceva molta densità in zona centrale con i propri difensori. Ma con Rafael Leao, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà entrato nel finale, non si riusciva a sfondare. Inoltre Ante Rebic ha prevalentemente giocato sull’esterno sinistro, venendo poco al centro dell’attacco a fare sportellate.

E oggi Carlo Pellegatti tramite la propria pagina ‘YouTube’ ha analizzato tale problema: “Ieri è mancato il peso di Ibrahimovic. Con lui è una cosa e senza di lui è un’altra cosa. Manca un’alternativa di peso in attacco. Quando avevo sentito le voci su Petagna, ero contento proprio per questo motivo. Ieri ci sono stati diversi palloni vaganti in area, ma nessuno è andato su questi palloni. Leao e Rebic non hanno queste caratteristiche”.

Ecco la soluzione, secondo Pellegatti, che il Milan potrebbe attuare: “Manca un’alternativa a Ibra nel Milan, per questo secondo me il club rossonero deve andare a cercare ora uno svincolato fisicato. Il primo nome che mi è venuto in mente è stato quello di Alessandro Matri, è libero e svincolato anche Nicklas Bendtner. Bisogna colmare questo vuoto, oggi il Milan non ha un uomo d’area, eccetto Ibrahimovic che non può garantire sempre la sua presenza per preservarlo. Il mercato non è finito, mi auguro che la dirigenza colga l’occasione, sarebbe un’opportunità intelligente secondo me”.

