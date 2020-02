Milan-Verona, Serafini: “Paquetà non sa giocare a calcio”

NEWS MILAN – Pesante critica di Luca Serafini dagli studi di Milan TV per Lucas Paqueta. L’accusa è arrivata nel post-partita di Milan-Verona, match nel quale il fantasista brasiliano non ha inciso positivamente come avrebbe potuto e dovuto.

Diretto l’attacco di Serafini: “Paqueta ha un problema: sa certamente come si gioca a pallone, ma non sa ancora bene giocare a calcio“. L’ex Flamengo aveva iniziato bene il match con un paio di passaggi chiavi interessanti e ben fatto, che hanno dato avvio ad azioni pericolose. Entrato al 64′, ci si aspettava una prestazione in crescendo, e invece nell’ultimo quarto d’ora ha fatto molto male, sbagliando giocate semplici per uno con il suo potenziale.

Immediata la risposta di ‘San Siro’, che non gli ha risparmiato gli inevitabili fischi. Paqueta è uno dei due bocciati di Milan-Verona, ecco le nostre pagelle: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android