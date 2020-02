Milan, chi è il vice Ibrahimovic? Le soluzioni di Pioli

NEWS MILAN – Via Krysztof Piatek, dentro Zlatan Ibrahimovic: il resoconto finale per l’attacco rossonero al termine del mercato di gennaio è stato questo. Fuori uno, dentro un altro: il problema però nasce dal cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2: ora il Milan gioca con due punte e un vice Ibrahimovic manca eccome, soprattutto se Ante Rebic dovesse giocare al fianco dello svedese da titolare.

I due hanno mostrato buona intesa l’uno a fianco dell’altro, anche se fin qui non sono stati mai schierati entrambi titolari. Però potrebbe essere più che una soluzione nel corso delle prossime partite, il che porterebbe al problema di cui sopra: chi è il vice Ibrahimovic? Tecnicamente il sostituto che per caratteristiche si avvicina al totem svedese è proprio Rebic. Ma nel caso in cui il croato partisse titolare insieme allo svedese, dalla panchina non ci sarebbero alternative di peso in attacco. E proprio per Milan-Verona di domani, vista l’influenza di Ibrahimovic come riferito in conferenza stampa da Pioli, sarà proprio Rebic il titolare con Rafael Leao in attacco.

Il tecnico Stefano Pioli dovrà cercare delle soluzioni per ovviare a questo problema, che purtroppo nel corso del mercato di gennaio la dirigenza non è riuscita a risolvere. Il problema è stato principalmente legato alla mancata uscita di Lucas Paqueta che, nonostante avesse chiesto la cessione, è rimasto in rossonero quasi unicamente per mancanza di offerte adeguate. Qualora fosse stato ceduto il brasiliano, magari in via Aldo Rossi avrebbero provveduto a trovare un nuovo centravanti di riserva.

In tutto questo, come farà Pioli a sopperire all’assenza di un sostituto di Ibra? L’unica soluzione è continuare ad affidarsi a Rebic a partita in corso, schierando titolare solo uno dei due. Nel caso giocassero insieme dal primo minuto, a quel punto l’unica soluzione dalla panchina sarebbe Rafael Leao, il quale però ha caratteristiche diverse e porterebbe la squadra a variare nella costruzione del gioco.

Tre calciatori per due ruoli dunque. Ma, in caso di emergenza, si potrebbe comunque tentare un cambio modulo. Dal 4-4-2, Pioli potrebbe optare per un 4-2-3-1 ruotando esterni e centrocampisti tra loro, ma affidandosi sempre e solo ad un titolare tra Rebic e Ibrahimovic.

