Milan-Verona, probabili formazioni: Pioli lascia ancora fuori Rebic

VERSO MILAN-VERONA – In vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle ore 15.00 a San Siro, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe lasciare in panchina ancora una volta Ante Rebic, protagonista in queste ultime settimane con le reti decisive prima all’Udinese e poi a Brescia. Pioli, tuttavia, dovrebbe preferire al croato la coppia d’attacco formata da Leao e Ibrahimovic, con l’ex Eintracht Francoforte prima alternativa vista anche la partenza di Piatek destinazione Hertha Berlino. Ecco le prime parole del polacco>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android