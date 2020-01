Piatek sui social: “Non vedo l’ora di far parte di questo progetto”

CALCIOMERCATO MILAN – Un anno appena, ma molto intenso. Intensissimo. Krzysztof Piatek ha lasciato il Milan in direzione Hertha Berlino. Un anno di amore da parte dei tifosi, di gol e di sofferenza nell’ultimo periodo. Piatek alla fine ha lasciato e ha iniziato con grande entusiasmo la sua nuova avventura tedesca. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato le prime foto con la maglia dell’Hertha Berlino. Questo il suo commento: “Non vedo l’ora di far parte di questo progetto e giocare per la mia nuova squadra in una grande città con tifosi incredibili! Non vedo l’ora di scendere in campo. Grazie mille!”

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android