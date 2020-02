Verso Milan-Verona, le probabili formazioni: Pioli ha gli uomini contati

NEWS MILAN – Brutte notizie per Stefano Pioli e per tutti i tifosi rossoneri alla vigilia di Milan-Verona, gara in programma domani pomeriggio, ore 15:00, a ‘San Siro‘ e valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A, terza del girone di ritorno.

Come annunciato, infatti, dal tecnico rossonero durante la conferenza stampa da poco conclusasi al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), con tutta probabilità, per la sfida contro gli scaligeri di Ivan Jurić, il Diavolo dovrà fare a meno del difensore danese Simon Kjaer e dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović, entrambi da 2-3 giorni fermi per via dell’influenza.

Poche possibilità di recupero anche per il centrocampista bosniaco Rade Krunić, che ha un piccolo problema muscolare, sulla cui convocazione Pioli deciderà soltanto nella serata odierna. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza a Milanello, continua a leggere >>>

