Milan-Verona, le pagelle della Gazzetta: bene Romagnoli, Leao innocuo

MILAN-VERONA – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport ecco le pagelle della squadra di Stefano Pioli relative al match di ieri pareggiato 1-1 contro il Verona.

PROMOSSI – Nelle fila rossonere sono davvero pochi a salvarsi e ad arrivare alla sufficienza. Chi supera il 6 sono i soli capitan Romagnoli, che prende 6,5 al termine di una gara molto attenta sia in fase difensiva che in quella propositiva davanti sulle palle alte, e Calhanoglu, che segna la terza rete in una settimana permettendo ai rossoneri di pareggiare. Sufficienza per Musacchio, Kessie e Donnarumma, mai seriamente impegnato nella gara di ieri e incolpevole sulla rete di Faraoni.

BOCCIATI – Il peggiore in campo dei rossoneri è Leao che senza Ibra perde il punto di riferimento. Il suo è un 5 in pagella dopo una prestazione innocua e priva di giocate importanti. Tantissimi i 5,5 che piovono per il resto della squadra. Da Calabria che fa rimpiangere Conti a Bonaventura, passando per Rebic e Castillejo (palo nel finale). Stesso voto per Theo Hernandez, Paquetà – entrato nella ripresa – e Pioli, che senza Ibra ritrova il Milan di 40 giorni fa.. Esordio per Daniel Maldini – s.v. come Saelemaekers – e la dinastia della famiglia che continua>>>

