Milan-Verona, Pioli: “Mancato il guizzo finale e lucidità mentale”

NEWS MILAN – Intervista ai microfoni di Milan TV per Stefano Pioli. L’allenatore al canale tematico ha analizzato il pareggio dei suoi ragazzi in Milan-Verona. Pareggio amaro a ‘San Siro’.

Sulla prestazione generale di questo pomeriggio: “Il Verona sta bene, si è visto. Abbiamo avuto difficoltà, ma potevamo vincere. Serviva essere più lucidi dopo il rosso. Abbiamo concesso poco, ma siamo stati disattenti. Squadra generosa, ha provato a vincerla. Dobbiamo insistere. Volevamo vincere, non ce l’abbiamo fatta”.

Sulla corsa alla Champions League: “Siamo in un momento positivo, ma deve continuare. Abbiamo pagato l’impegno dei supplementari in Coppa Italia. Eravamo una squadra competitiva nonostante le assenze. Spirito giusto, ma situazioni da analizzare perché ci potevano dare la vittoria”.

Sulla responsabilità della squadra: “Sugli atteggiamenti e volontà non ci siano dubbi che la strada è giusta. Verona ci ha creato difficoltà, ma le abbiamo create. Rammarico per non aver segnato prima noi. Poi siamo entrati in area e ci è mancato il guizzo finale. Ci aspettano 10 giorni importanti, mi auguro di recuperare gli assenti per fare le scelte giuste”.

Sulla stanchezza, più mentale che fisica, della squadra: “Non ho i dati fisici, ma abbiamo corso tanto. Ottimo segnale. La lucidità mentale ci è mancata. Eravamo in superiorità da tanto tempo, dovevamo essere più veloci a muover palla. La troppa voglia di vincere subito, ci ha fatto perdere lucidità”.

Leao è un centravanti di movimento, non può stare fermo. Ha fatto dei buoni strappi, andava accompagnato di più in area. E’ mancata a tutti la giocata vincente”.

Su Alexis Saelemaekers: “L’ho visto più in video che sul campo. Calabria aveva giocato poco, era stanco. Alexis è un esterno, sa fare anche il terzino. E’ entrato bene, dovrà lavorare ancora tanto”.

