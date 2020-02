Milan, Calhanoglu in mezzo al campo senza acuti: tocca più palloni Theo Hernandez

MILAN-VERONA – La prova da sostituto di Bennacer in mezzo al campo per Calhanoglu non è andata benissimo. Il turco chiude il match senza particolari acuti, ad eccezione della rete arrivata su una punizione deviata in maniera netta, e inoltre ha toccato meno palloni di Theo Hernandez. Nello specifico l’ex Bayer Leverkusen gestisce 85 palloni, mentre il laterale mancino tocca ben 94. Se il primo motore di una squadra è l’esterno basso, c’è qualcosa che non va. Per gli highlights della gara, continua a leggere>>>

