Pellegatti: “Marsiglia-Milan, possibile amichevole in vista” (Video)

Il prossimo avversario del Milan in amichevole estiva potrebbe essere l'Olympique Marsiglia. Lo rilancia Carlo Pellegatti

Il Milan potrebbe incontrare il Marsiglia come avversario in una prossima amichevole estiva. Lo riportano alcuni siti francesi e lo rilancia anche il noto giornalista Carlo Pellegatti su YouTube. Al momento non vi è alcuna comunicazione ufficiale dei due club, ma il giorno stabilito potrebbe essere il 31 luglio allo Stade Velodrome.