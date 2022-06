Calciomercato Milan – Tre concrete alternative a Botman: il punto

Il Milan campione d'Italia è alla ricerca di rinforzi per il calciomercato estivo. Il cambio di proprietà ha rallentato le operazioni che il club rossonero aveva in mente di fare da mesi e, pertanto, adesso affari che sembravano essere in cantiere rischiano di saltare. Sta arrivando il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma è possibile che siano costretti a cambiare obiettivi. A partire dal difensore deputato a sostituire il partente Alessio Romagnoli.