Pallone d’Oro, l’indiscrezione di Marca: Lewandowski al primo posto

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', sarà l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski a vincere il Pallone d'Oro

Clamorosa indiscrezioni rivelata da 'Marca'. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, s arà Robert Lewandowski il vincitore del Pallone d'Oro , riconoscimento che verrà assegnato il prossimo 29 novembre. Nel 2018 il quotidiano aveva rivelato in anticipo il vincitore di quell'edizione, ovvero Luka Modric e così fu. Secondo la lista pubblicata da 'Marca', l'attaccante del Bayern Monaco si troverebbe davanti a Lionel Messi, Karim Benzema, Mohamed Salah e Jorginho.

E' vero, probabilmente il polacco lo avrebbe vinto nella scorsa edizione. Come ben si sa, infatti, l'anno scorso France Football ha deciso di non assegnare l'ambito premio a causa del Covid che ha modificato un bel po' il panorama calcistico. Nonostante i numerosi gol segnati con i bavaresi, Lewandowski ha vinto poco nell'ultima stagione rispetto ai concorrenti. Messi, ad esempio, ha trascinato la sua Argentina alla conquista della 'Copa America', così come Jorginho ha vinto da assoluto protagonista la Champions League e la Supercoppa UEFA con il Chelsea, mentre con la Nazionale italiana si è proclamato campione d'Europa.