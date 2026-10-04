La sosta per le Nazionali continua a tenere banco in casa Milan e nella serata di oggi, domenica 4 ottobre 2026, i riflettori saranno puntati sulla quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2026-2027. Saranno due i calciatori dell'attuale rosa di Rúben Amorim a scendere in campo da protagonisti nella Lega A, ma non mancheranno gli incroci suggestivi con il passato rossonero. Fari puntati sul difensore Strahinja Pavlović, impegnato nella difficile trasferta della sua Serbia in Olanda, e sul bomber Gonçalo Ramos, chiamato a guidare l'attacco del Portogallo nella delicata era post-Cristiano Ronaldo.

Olanda-Serbia: Pavlović ritrova Reijnders al Philips Stadion

Il primo appuntamento chiave della serata è fissato al Philips Stadion di Eindhoven, dove nel Gruppo 2 della Lega A si sfideranno l'Olanda e la Serbia. La Nazionale serba, guidata dal Commissario Tecnico Veljko Paunović, si trova in una situazione calcistica drammatica dopo aver collezionato tre sconfitte nelle prime tre partite del raggruppamento. Per tentare l'impresa in terra olandese, Paunović si affiderà dal primo minuto a Strahinja Pavlović: il forte difensore centrale del Milan è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo essere subentrato a gara in corso nel match contro la Germania.

La sfida di Eindhoven sarà caratterizzata da un fortissimo sapore di amarcord per il popolo milanista. Nel centrocampo dell'Olanda, l'allenatore spagnolo Xavi Hernández schiererà con ogni probabilità dal primo minuto l'ex rossonero Tijjani Reijnders. Discorso analogo sulla sponda opposta, dove la Serbia affiderà le proprie chiavi dell'attacco a un altro ex calciatore del Milan, il centravanti Luka Jović, per un incrocio totale tra presente e passato del club di Via Aldo Rossi.

Portogallo-Norvegia: Gonçalo Ramos re della Seleção a Porto dopo l'addio di CR7

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Il secondo palcoscenico di grande interesse per il Milan sarà lo stadio do Dragão di Porto. Nel Gruppo 4 della Lega A, il Portogallo ospiterà la temibile Norvegia del CT Ståle Solbakken. L'ambiente lusitano è attualmente focalizzato sulla gestione del post-Cristiano Ronaldo, dopo il burrascoso e definitivo addio di CR7 alla Nazionale. In questo storico momento di transizione, il Commissario Tecnico Jorge Jesus ha fatto una scelta di campo ben precisa, promuovendo a leader assoluto dell'attacco proprio il milanista Gonçalo Ramos.Il numero 9 rossonero guiderà il reparto offensivo dei lusitani dal primo minuto, supportato sulla trequarti da un'altra vecchia conoscenza di San Siro,. Per Gonçalo Ramos si tratta di un esame di maturità internazionale importantissimo: i gol con la maglia del Portogallo saranno il miglior biglietto da visita per presentarsi al top al rientro a Milanello sotto gli occhi di Rúben Amorim.