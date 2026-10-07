Si è conclusa ufficialmente la parentesi internazionale per i calciatori del Milan convocati dalle rispettive federazioni. Nell'ultimo giorno dedicato agli impegni delle selezioni Nazionali, martedì 6 ottobre, ben quattro dei quindici tesserati rossoneri sono scesi sul terreno di gioco, accumulando minutaggio e verdetti differenti prima del rientro a Milanello. Le prestazioni di elementi cardine come Luka Modrić e Yunus Musah, unite agli inserimenti a gara in corso di Ardon Jashari e del giovane difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov, offrono a Rúben Amorim un quadro dettagliato sullo stato di forma dei suoi centrocampisti e difensori in vista della ripresa della Serie A.

Nations League: dramma Croazia per Modrić, squillo Svizzera con Jashari

I riflettori dellasi sono accesi sullo stadio Poljud di Spalato, dove è andata in scena la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A. Serata amara per la Croazia capitanata dal Pallone d'Oro 2018, uscita sconfitta per 1-2 contro la Spagna Campione del Mondo in carica. Nonostante l'iniziale vantaggio croato firmato da Ivan Perišić, le Furie Rosse hanno ribaltato il match nella ripresa grazie a una doppietta di Mikel Merino. Il regista del Milan è rimasto in campo da titolare fino al minuto 66, venendo sostituito da Petar Sučić subito dopo aver rimediato un cartellino giallo. La situazione di classifica nel girone si fa complessa per i croati, fermi al terzo posto con 3 punti e distanti sei lunghezze dall'Inghilterra.

Sorride invece l'altro regista rossonero, Ardon Jashari, protagonista del netto successo per 3-0 della Svizzera contro la Macedonia del Nord alla Thermoplan Arena di Lucerna. Il centrocampista del Diavolo è subentrato all'inizio del secondo tempo a Vincent Sierro, prendendo in mano le chiavi della cabina di regia della 'Nati' nel match sbloccato da Fabian Rieder e chiuso dai gol di Johan Manzambi e Dan Ndoye. Nota di cronaca anche per Zachary Athekame, terzino di proprietà del Milan attualmente in prestito all'Olympique Lione, entrato al 70' al posto dell'ex rossonero Ricardo Rodríguez.

Stati Uniti d'America: il derby nordamericano e i 45 minuti di Yunus Musah

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Milan Futuro: Vladimirov capitola con la Bulgaria Under 21

Nella notte italiana, l'attenzione si è spostata oltreoceano all'Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota, teatro dell'amichevole internazionale e sentito derby nordamericano tra gli Stati Uniti d'America e il Canada. La selezione statunitense, guidata dal Commissario Tecnico argentino Mauricio Pochettino, si è imposta per 1-0 grazie alla marcatura nel primo tempo di Justin Ellis.Il milanistaè stato schierato nell'undici iniziale nell'inedito ruolo di esterno destro offensivo nel modulo 4-2-3-1 disegnato dall'ex tecnico del PSG. La partita del centrocampista statunitense è durata tuttavia soltanto 45 minuti: durante l'intervallo, Pochettino ha optato per una rotazione tattica sostituendo il giocatore rossonero con l'ex difensore laterale del Milan Sergiño Dest. Musah rientrerà a Milano senza un carico eccessivo di minuti nelle gambe, fattore prezioso per le rotazioni di Amorim.Discorso diverso, infine, per un giovane rossonero. Allo stadio Georgi Benkovski di Pazardzhik, la Bulgaria Under 21 ha terminato il proprio percorso di qualificazione ai Campionati Europei di categoria subendo una sconfitta casalinga per 0-2 contro la Scozia. Il difensore centrale, punto di forza del Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero e stabilmente aggregato agli allenamenti della Prima Squadra, ha giocato titolare ed è rimasto in campo per tutta la sfida, rimediando un'ammonizione al minuto 95. Per i giovani bulgari sfuma definitivamente il sogno europeo, chiudendo il raggruppamento al quarto posto.