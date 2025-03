Napoli-Milan, Conte perde un titolare per il big match: ecco di chi si tratta

Antonio Conte, tecnico azzurro, dovrà fare a meno di un titolare per la sfida tra Napoli e Milan: ecco di chi si tratta e le condizioni

Nella giornata di domani, domenica 30 marzo, il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Sérgio Conceicao si affronteranno nel big match della 30^ giornata della Serie A 2024/2025 , alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Da una parte i rossoneri sono chiamati a vincere per continuare a credere al quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League . Dall'altra i partenopei, se dovessero portare a casa i tre punti, metterebbero pressione all' Inter nella corsa Scudetto.

Per l'occasione, però, Antonio Conte dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari. Nella giornata odierna, infatti, è giunta notizia dello stop di Leonardo Spinazzola, che ha accusato un affaticamento muscolare. La zona interessata è quella del quadricipite della coscia destra. Non sono ancora noti i tempi di recupero dell'esterno italiano, che però sicuramente non sarà presente contro il Milan. Da capire, poi, chi prenderà il suo posto nella sfida del 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale degli azzurri.