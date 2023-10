Napoli-Milan, assenza dell’ultimo minuto per i partenopei

Mancano ormai pochi minuti a Napoli-Milan, posticipo domenicale della 10^ giornata di Serie A, con i partenopei che dovranno fare a meno di un giocatore importantissimo. Come noto, infatti, Rudi Garcia ha recuperato Franck Anguissa, camerunense classe 1995, che però non partirà titolare perché ancora non al meglio e, al suo posto, avrebbe dovuto giocare Jens Cajuste, classe 1999. Tuttavia, lo svedese ha subito un colpo proprio nel corso dell'ultimo allenamento, quello di rifinitura. Non ci sarà. Al suo posto, Eljif Elmas, macedone pari età. Un'assenza importante, ma che comunque il Napoli può tranquillamente coprire. Ricordiamo, inoltre, che anche Victor Osimhen, nigeriano classe 1998, è infortunato, proprio come lo scorso anno. LEGGI ANCHE: Milan, pronta l'offerta al Betis per l'obiettivo Miranda >>>