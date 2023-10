Napoli, confronto tra De Laurentiis e Garcia: c’è anche l’ipotesi esonero

Nella serata di ieri il Napoli , campione d'Italia in carica, ha perso allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina per 3-1. Per quanto i ragazzi di Vincenzo Italiano abbiano sicuramente disputato un'ottima partita, dall'altra parte rimane la delusione per la 'banda' di Rudi Garcia . Una sconfitta che segue quella contro la Lazio di qualche settimana fa e i tanti passi falsi già commessi.

All'indomani della caduta davanti al proprio pubblico, secondo quanto riferito da 'Sky', gli animi in casa Napoli non sono propriamente distesi. Ci sarebbe stato infatti un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rudi Garcia, alla presenza della dirigenza. Il numero uno del club partenopeo starebbe anche pensando all'esonero per il tecnico francese. In tal caso i nomi sul tavolo sarebbero Igor Tudor, Marco Giampaolo e Antonio Conte, al momento il preferito.