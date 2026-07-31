Un grave lutto ha scosso il mondo rossonero e del calcio intero: è venuto a mancare il Capitano, Franco Baresi, all'età di 66 anni. Operato per un nodulo polmonare nel 2025, una recente ricaduta gli è stata fatale, spegnendosi poche ore fa.

Tutto il mondo del pallone e non solo si stanno stringendo attorno alla famiglia della bandiera rossonera, unendosi al cordoglio ricordando le grandi gesta e l'uomo dietro al calciatore, apprezzato non solo dai milanisti ma dal mondo intero.

Uno dei primi messaggi lasciati in suo onore è arrivato dall'altra sponda di Milano, con lo storico capitano e ora vicepresidente nerazzurro che ha dedicato poche parole, ma significative, all'eterno capitano rossonero:

"Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Buon viaggio, Franco"

Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre!



Buon viaggio, Franco. pic.twitter.com/BJm7a5QxPJ — Javier Zanetti (@javierzanetti) July 31, 2026

La caption, che ricorda la grandezza di Baresi, è accompagnata da un'immagine dei due storici capitani che sollevano insieme la Champions League.

Franco Baresi: una leggenda immortale

Nato a Travagliato l'8 aprile 1960, Franco Baresi ha legato tutta la propria carriera a un solo Club, il Milan, con cui ha collezionato 531 presenze dal 1978 al 1997. Scartato a 12 anni perché ritenuto troppo fragile da un provino con l'Inter, club in cui già giocava il fratello maggiore Beppe, trovò proprio nel Milan la propria casa calcistica, diventandone ben presto capitano e simbolo.

Capace di guidare la squadra da dietro con visione di gioco e classe fuori dal comune, Baresi ha attraversato le gestioni di Liedholm, Sacchi e Capello, vincendo con il club rossonero sei scudetti, tre Coppe dei Campioni (Champions League) e due Coppe Intercontinentali. Sfiorò anche il Pallone d'Oro nel 1989, finendo alle spalle di Marco Van Basten, suo compagno di squadra.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Con la maglia della Nazionale invece ha totalizzato 81 presenze, vincendo il mondiale con la maglia azzurra nel 1982. Dopo il ritiro nel 1997, il Milan ha ritirato la sua maglia numero 6, mai più assegnata a nessun altro giocatore. Baresi ha in seguito ricoperto diversi ruoli dirigenziali all'interno del club, fino alla carica di vicepresidente onorario, restando sempre una presenza costante nella vita di Milanello. Lo scorso febbraio aveva regalato ai tifosi rossoneri un'emozionante apparizione pubblica, portando la fiaccola olimpica a San Siro in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina.