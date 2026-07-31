La morte di Franco Baresi ha spiazzato tutto il mondo. La bandiera rossonera si è spenta all'età di 66 anni ed il mondo, incredulo, si è riversato sui social per esprimere il proprio cordoglio e la tristezza nel dover salutare un grande uomo oltre che un grande calciatore.

Tutto il mondo piange Baresi, ma ancor di più il mondo Milan: una carriera intera in rossonero che ha forgiato il suo nome nel cuore di tutti i tifosi e dei membri di questo glorioso Club.

Le parole di Cardinale

"Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno”.

Il cordoglio di Galliani

Il proprietario rossoneroalla famiglia di Baresi, ricordando il suo impatto sul Club rossoneroAnche lo storico direttore rossonero, Adriano Galliani, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del Capitano, vedendolo ricongiunto con Berlusconi dall'altra parte:

"Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre"

La dedica di Igli Tare

Anche l'ex direttore sportivo Igli Tare, dichiaratamente tifoso rossonero, ha dedicato qualche parola al Capitano eterno:

"Ciao Leggenda, è stato un grande onore averti conosciuto. Riposa in pace"

Le parole dei calciatori (o ex) rossoneri: Calabria

"Da buon bresciano e milanista, come te, son cresciuto sentendo parlare delle tue imprese calcistiche e del tuo valore umano. Ho sempre sognato di ripercorrere ciò che avevi raggiunto tu. Poi ho avuto la fortuna di poterti incontrare, condividere del tempo insieme e l'amore per la nostra squadra del cuore. È stato un onore ed un privilegio conoscerti, non lo dimenticherò mai. Fai buon viaggio grande capitano".

Le parole di Seedorf

"Sono senza parole. Troppo presto ci hai lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e Capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. La tua eredità continuerà a vivere, ispirando generazioni ben oltre il campo da calcio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e tutto il mondo rossonero. Riposa in pace, Capitano"

Il cordoglio di Serginho

"Oggi abbiamo perso non solamente una leggenda del mondo del calcio...abbiamo perso una delle persone più buone che ho avuto il piacere di conoscere nel mondo del calcio.....sei andato via in silenzio. La sua virtù è sempre stato questa: parlare solamente con uno sguardo.....Grazie di tutto capitano stato un onore per me vivere tante cosa insieme a te.....fa un buon viaggio e riposati in pace".

Il racconto di Pippo Inzaghi

"A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: `Ma tu non me la dai la tua?´. Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera. Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me. Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani. Ciao Franco, grazie Cuore Rossonero. Per sempre"

Il saluto di Shevchenko

"Un milanista. Una leggenda. Una persona meravigliosa. Un esempio. Il bello del calcio. Addio caro, eterno, Franco Baresi".

Quello di Nesta

"Grazie per tutto quello che ci hai donato. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, riposa in pace"

Le parole di Giroud

"Per sempre un monumento del Milan e del calcio italiano. Riposa in pace, signor Baresi".

La dedica di Leão

"La tua eredità resterà viva per sempre. Grazie, capitano".

Il pensiero di Bennacer

"Riposa in pace, Leggenda."

Anche diversi calciatori rossoneri o che hanno vestito la maglia del Milan hanno dedicato qualche parola alla bandiera rossonera, a partire da Davide Calabria, ora in Grecia ma con il cuore sempre a tinte rossonere:

Tutto il mondo rossonero quindi, dagli ex calciatori ai dirigenti, si sta unendo in cordogli per ricordare la leggenda del Milan. Il nome di franco Baresi è destinato a vivere per sempre nella memoria di ogni tifosi rossonero e nella storia si questo Club, da qui all'infinito.