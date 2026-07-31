La notizia della scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto in tutto il mondo. Il lutto vissuto dai tifosi si percepisce chiaramente anche sui social, dove nelle ultime ore si è riversata un'ondata di messaggi commoventi da parte dei tantissimi tifosi rossoneri. Un dolore collettivo che unisce chi quel Milan lo ha vissuto da protagonista negli stadi e chi, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo, ne ha comunque respirato la leggenda attraverso i racconti e le immagini tramandate negli anni.

Il cordoglio ed i ricordi dei tifosi

Tra i messaggi più condivisi, c'è chi ha voluto ricordare il soprannome con cui i tifosi hanno sempre chiamato affettuosamente il proprio capitano, il Piscinin: "Addio Unico Immenso Capitano" scrive un utente su Instagram, "6 per sempre la nostra storia, la nostra gloria. Baluardo del Milanismo, quello vero, quello eterno e senza tempo. Avresti meritato quel Pallone d'Oro, il presidente lo sapeva, il Mondo intero è stato testimone della tua incommensurabile grandezza, Vivrai per sempre, ri ameremo per sempre Piscinin. Riposa in pace Leggenda".

Non manca chi ha ripercorso l'emozione dell'ultima apparizione in campo di Baresi, quella del 28 settembre 1997: "Solo lacrime copiose. Come quel 28 Settembre '97 quando hai fatto l'ultimo giro di campo. Sono le lacrime per dirti grazie per tutto ciò che sei stato in campo e fuori. Ciao Piscinin", si legge in un altro commento.

Tanti i riferimenti al vuoto lasciato nel cuore dei sostenitori rossoneri: "Se ne va un condottiero senza macchia e senza paura, il nostro Capitano per sempre. Ciao Piscinin, sei stato un grande esempio", scrive un tifoso su X, mentre un altro racconta il legame quasi familiare costruito nel tempo con il Capitano: "Per me oggi non è morto solo il Capitano del Milan ma è morto un amico, uno di famiglia… Ciao Piscinin".

Suggestivo anche il ricordo di chi non ha avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo, ma ne ha comunque colto la grandezza: "Non ho avuto la fortuna di vedere Baresi dal vivo: quando smise avevo 5 anni" confessa un utente su X "Ma la finale del Mondiale ‘94 l’ho vista decine di volte. Giocata 25 giorni dopo un intervento al menisco. Per me è la più grande prestazione difensiva individuale della storia".

Immancabile il commento della Curva Sud, che ha espresso il proprio dolore e la grandezza del Campione con poche righe ma significative diffuse tramite i propri canali social: "Inimitabile bandiera rossonera. 6 per sempre, Capitano!"

C'è infine chi ha voluto sottolineare la statura dell'uomo oltre che del calciatore: "La statura di persone come Franco Baresi si misura in campo, ma soprattutto fuori. E ha reso orgogliosi di esserlo milioni di milanisti in giro per il mondo. Grazie di tutto, Capitano".

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Un fiume di affetto che conferma, ancora una volta, quanto Franco Baresi non sia mai stato semplicemente un calciatore, ma un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di tifosi rossoneri, capace di lasciare il segno tanto in campo quanto nella vita di chi lo ha amato.