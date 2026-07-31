La notizia che nessuno voleva ricevere, purtroppo, è giunta in mattinata: Franco Baresi è deceduto. Grave lutto per la famiglia, il mondo rossonero e non solo, con diverse istituzioni e celebrità pronte a offrire il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del classe 1960.

Ad unirsi al ricordo della storica bandiera rossonera sono state anche le più grandi testate internazionali, che hanno dedicato parte della propria programmazione per esprimere il rammarico e la grandezza di un uomo come Franco Baresi.

Le parole della BBC

"Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni; l'AC Milan ha dichiarato che "l'esempio e l'integrità" del suo ex capitano "rimarranno per sempre impressi nel DNA del club. Baresi ha trascorso l'intera carriera agonistica, durata vent'anni, nel club rossonero, dal 1977 al ritiro nel 1997, vincendo sei scudetti e tre Coppe dei Campioni/Champions League. Considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, Baresi è stato capitano del Milan per 15 stagioni, collezionando 719 presenze e 33 gol. Ha vestito per 81 volte la maglia della nazionale italiana, facendo parte della squadra che vinse il Mondiale del 1982; ha inoltre disputato la finale del 1994, persa dall'Italia contro il Brasile. Nel 2020 Baresi è diventato vicepresidente onorario dell'AC Milan e, quattro anni più tardi, il club ha ritirato la sua maglia numero 6. Baresi si era sottoposto a un intervento chirurgico nell'agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare; la sua ultima apparizione pubblica risaliva allo scorso febbraio, allo stadio San Siro, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. In una nota pubblicata su X, l'AC Milan ha scritto: "Il Milan piange la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua integrità rimarranno per sempre impressi nel DNA del club, così come la sua iconica maglia numero 6".

Il cordoglio de "L'Equipe"

"Libero elegantissimo e incarnazione del grande Milan di fine anni '80, Baresi è morto all'età di 66 anni. L'Italia piange uno dei suoi più grandi giocatori. Difensore di fama mondiale, uomo di classe ineguagliabile e pioniere del suo tempo, Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni, come annunciato venerdì dal Milan. Fedele a un'unica squadra, il Milan, dove è cresciuto e con cui ha collezionato 716 presenze e 33 gol da professionista tra il 1977 e il suo ritiro nel 1997, il nativo di Travagliato ha fatto parte anche della nazionale italiana vincitrice dei Mondiali del 1982, pur non scendendo in campo. Giocatore elegante, a suo agio con il pallone tra i piedi e rigorista instancabile, questo difensore centrale, più basso della maggior parte dei suoi colleghi (1,76 m), era stato scartato a 14 anni da Inter e Atalanta, prima di convincere finalmente il Milan. Scelse di non lasciare mai il club, nemmeno dopo la retrocessione in Serie B nel 1980 a seguito del caso Totonero, e poi dopo l'ulteriore retrocessione del 1982, prima di raggiungere la gloria sotto la guida del duo Berlusconi-Sacchi. La sua maglia numero 6 è stata ritirata, mentre il suo stile di gioco avrebbe poi ispirato un certo Paolo Maldini, degno successore nel suo ruolo".

Il pensiero di "Marca"

"Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni. Il calcio italiano e mondiale ha perso uno dei suoi più grandi campioni. La storia del capitano del Milan e della Nazionale italiana si è conclusa il 31 luglio, data che è diventata un punto di riferimento eterno per diverse generazioni di tifosi e appassionati di calcio. Baresi è stato molto più di un difensore straordinario. È stato il grande capitano di un Milan leggendario, il leader di una generazione che ha trasformato la sua squadra in una potenza del calcio europeo e in una delle squadre più titolate di tutti i tempi. La scomparsa di Baresi segna l'addio a uno degli ultimi grandi simboli del calcio italiano, capace di trasformare la difesa in un'espressione di talento. Il suo impatto su titoli e partite è stato enorme: il Milan perde uno dei suoi più grandi capitani, l'Italia uno dei suoi punti di riferimento assoluti e il calcio mondiale un difensore che ha segnato un'epoca".

La nota emittente britannica ha dedicato spazio nella propria programmazione a delle toccanti parole in onore di Baresi, ribadendo la sua grandezza e ripercorrendo la sua carriera:Il quotidiano francese ha voluto ricordare la bandiera rossonera e la sua carriera, segnata da grandi successi e diventando a tutti gli effetti una leggenda immortale di questo sport:Anche la nota testata sportiva spagnola ha dedicato un articolo al Capitano eterno, esprimendo parole di ammirazione e di reverenza:

Insomma, tutto il mondo si sta stringendo in cordoglio per la morte di Franco Baresi, icona del calcio mondiale che lascerà per sempre un segno indelebile in tutti noi.