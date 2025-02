Milan-Verona, niente conferenza per Conceicao: le ultime | PM News

Sérgio Conceicao, allenatore rossonero, non interverrà in conferenza stampa in vista della sfida tra Milan e Verona: ecco le ultime

Fabio Barera Redattore 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 11:52)

Sérgio Conceicaodimostra di avere un rapporto particolare con le interviste e gli incontri con i giornalisti e, dopo aver di fatto saltato la conferenza stampa post Feyenoord-Milan, non terrà quella alla vigilia della sfida al Verona. Una scelta che si è vista tante volte nel corso di questa stagione, in alcuni casi anche con Paulo Fonseca, ma che forse dopo quanto è successo in Champions League poteva essere evitata. Come noto, infatti, il tecnico lusitano ha risposto ad una sola domanda, quella postagli dal collega di 'Mediaset'Claudio Raimondi per poi lasciare la sala stampa. Il motivo? Aveva aspettato troppo fuori.