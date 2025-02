Milan-Verona, Bondo recupera del tutto: prima convocazione | PM News

Milan - Verona potrebbe essere la partita di Warren Bondo . Non tanto perché ci si attenda che il centrocampista possa deciderla, non è quello che gli si chiede. Più che altro il francese per la prima volta dovrebbe essere nella lista dei convocati da parte del tecnico Sérgio Conceicao . Arrivato a gennaio dal Monza , lui stesso aveva spiegato nella conferenza stampa di presentazione, in data 6 febbraio: "Mi sono fatto male due settimane fa, ma sto già bene. Ho già corso e toccato la palla. Vediamo la prossima settimana".

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a questo proposito, Warren Bondo sarà nella lista dei convocati per Milan-Verona. Il centrocampista francese, dunque, potrebbe scendere in campo in occasione della sfida in programma alle ore 20:45 di domani, sabato 15 febbraio, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Ricordiamo che l'ex Monza non è stato inserito nella lista UEFA, per cui le sue uniche possibilità di fare l'esordio ufficiale con i rossoneri sono in campionato e in Coppa Italia. E quella contro gli scaligeri potrebbe già essere una buona occasione, soprattutto se il risultato dovesse essere favorevole ai rossoneri.