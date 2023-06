Milan, ufficiale Sportiello. Furlani, blitz a Londra. Romero, giornata decisiva

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Primo colpo ufficiale in entrata del Milan che ha annunciato l'arrivo a parametro zero di Marco Sportiello. Intanto blitz a Londra di Giorgio Furlani, mentre oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l'acquisto di Luka Romero. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.