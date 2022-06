Milan U15 in finale: battuta la Roma anche nella semifinale di ritorno

Il Milan Under 15 ha battuto la Roma nella doppia semifinale: in finale del campionato di categoria affronterà la Fiorentina

Dopo la vittoria dell'andata per 1-0, anche oggi il Milan Under 15 ha battuto i pari età della Roma nella gara di ritorno della semifinale del campionato di categoria. Grazie ad un gol segnato da Sala all'83esimo minuto di gioco, i rossoneri hanno portato a casa il match e hanno ottenuto il pass per la finale. Il giovane Diavolo affronterà la Fiorentina in finale.