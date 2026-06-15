Il Milan vive uno dei momenti più complicati della sua storia recente. La sconfitta contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato e la mancata qualificazione in Champions League hanno portato Cardinale ad esonerare con effetto immediato l'allenatore Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. A diciotto giorni dalla rivoluzione totale, però, nessuno degli elementi licenziati ha trovato il proprio sostituto. Uno scenario preoccupante a un mese dal ritiro estivo e a due settimane dall'apertura del calciomercato, su cui Riccardo Trevisani si è espresso con termini molto critici.

Milan, le parole di Trevisani

"Il momento del Milan si può riassumere con una parola: follia. Attualmente la situazione è nebulosa, poco chiara e rallentata. L'addio di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto ormai due settimane fa, ma non c'è ancora alcuna chiarezza sul futuro. La proprietà americana non comprende le tempistiche del calcio italiano. Cardinale non ha capito che il calcio ha scadenze diverse rispetto a NBA o NFL. Nel calcio ci sono tempi precisi da rispettare, un concetto che agli americani sfugge del tutto".

Milan, ma cosa sta succedendo?