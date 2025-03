MILAN, TRE NOMI A SORPRESA PER RISOLVERE I PROBLEMI

Il Milan continua a lavorare alla ricerca del nuovo direttore sportivo, assente dai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Non solo, perché molto probabilmente Sérgio Conceicao non rimarrà in panchina e quindi è necessario trovare un profilo adatto come allenatore per la prossima stagione. Questi i temi principali del video del nostro Stefano Bressi, che potete trovare qui sotto. E mi raccomando, non dimenticate di seguirci su tutti i nostri profili social!