Milan tra tensione e attesa: lotta per il quarto posto e riflettori puntati su Jimenez

Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, i principali quotidiani sportivi e non stanno dedicando ampio spazio al Milan, che sta attraversando un periodo particolarmente complesso, tra l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e la lotta in campionato per rientrare nelle zone alte della classifica. I riflettori sono tutti puntati sulla squadra rossonera, che vive un momento di grande tensione e aspettativa. Andiamo a scoprire insieme le notizie più rilevanti finora pubblicate su Pianeta Milan.