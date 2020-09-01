Milan Top News – Tonali e Brahim Diaz ad un passo, si apre la pista Chiesa

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it.
MILAN-BRAHIM DIAZ! E’ FATTA, SCAMBIO DI DOCUMENTI COL REAL: LA FORMULA>>
MILAN, SI APRE LA PISTA CHE PORTA A CHIESA: I DETTAGLI>>>
TONALI IN ROSSONERO! CELLINO HA FIRMATO E NEL WEEKEND LE VISITE MEDICHE>>
TONALI NON ESCLUDE BAKAYOKO: ROSSONERI IN PRESSING PER IL FRANCESE>>
EL – L’AVVERSARIO DEL MILAN SE PASSA CONTRO LA SHAMROCK>>>
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