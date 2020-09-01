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Milan Top News – Tonali e Brahim Diaz ad un passo, si apre la pista Chiesa

Milan Top News – Tonali e Brahim Diaz ad un passo, si apre la pista Chiesa

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it

di Alessio Roccio, @Roccio92
Federico Chiesa Fiorentina
Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina (credits: GETTY Images)
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MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti della giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it.

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#Bakayoko#Brahim Diaz#Chiesa#Tonali
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