Calciomercato Milan – Brahim Díaz arriverà in prestito secco: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Entro 48 ore, secondo Manuele Baiocchini di ‘Sky Sport‘, il Milan ufficializzerà l’acquisto di Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine.

Il calciatore, ex Manchester City, però, giungerà in rossonero in prestito secco, e non in prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro-riscatto in favore delle ‘Merengues‘ come sembrava in un primo momento.

Questo perché Milan e Real Madrid non sono riusciti a trovare la giusta quadratura sulle cifre del trasferimento del calciatore e, ai rossoneri, non piaceva molto l’inserimento della clausola futura in favore del club madrileno. Come velocizzare, quindi, la trattativa?

Brahim Díaz in prestito, ma a fine stagione …

Intanto, il Milan ha accettato di prendere il calciatore in prestito semplice, puro. Con la possibilità, però, al termine della stagione, di negoziare in via prioritaria, con i ‘Blancos‘, l’eventuale acquisto del cartellino di Brahim Díaz a titolo definitivo.

Un po’ come accaduto, un anno fa, con l’Eintracht Francoforte per Ante Rebić. Nelle prossime ore Brahim Díaz sarà in Italia per svolgere il consueto iter: tampone di controllo per il CoVid_19, visite mediche e firma sul contratto con il club di Via Aldo Rossi.

