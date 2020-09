Di Marzio: “Tonali al Milan! Cellino ha firmato i documenti”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sulla trattativa tra Milan e Brescia per Sandro Tonali. Tutto fatto per il buon esito dell’operazione chiusa in queste ultime ore dal presidente delle Rondinelle Massimo Cellino che avrebbe firmato i documenti per la cessione del regista lodigiano al club rossonero.

Deal done insomma! Il centrocampista classe 2000 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto (qui i numeri dell’operazione). Nel fine settimana sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2025 col Milan. Beffata, dunque, l’Inter che fino all’ultimo ha provato a prendere tempo per rinviare la chiusura della trattativa, ma il ragazzo ha messo fretta e alla fine il Milan l’ha spuntata in maniera molto abile. Complimenti a Maldini e Massara direttori di questa ottima operazione di mercato.

