Milan Top News – Ibra verso il rinnovo: vola da Raiola con Donnarumma

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti di giornata raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. Doppia giornata di riposo in casa Milan dopo il pareggio contro l’Atalanta per 1-1 di ieri sera. I rossoneri torneranno in campo mercoledì sera contro la Sampdoria e, siccome i blucerchiati giocheranno domani sera contro la Juve, la squadra di Pioli avrà due giorni in più per recuperare le energie rispetto ai propri avversari.

Oggi giornata importante in ottica mercato. Ci sono novità circa i rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic che hanno lasciato Milanello in elicottero per raggiungere il loro agente Mino Raiola a Montecarlo. C’è molto ottimismo circa un prolungamento per entrambi e in settimana potrebbero già esserci novità decisive in tal senso.

Dalla Spagna, poi, continuano le indiscrezioni sulla trattativa tra Milan e Barcellona per il cartellino di Emerson Royal: differenza di 10 milioni tra domanda e offerta. Alternativa Dumfries. Intanto, la nuova maglia sarà presentata il 28 luglio e farà il suo esordio contro il Cagliari.

