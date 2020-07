Ibrahimovic e Donnarumma, via da Milanello in elicottero | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma volano via da Milanello in elicoterro: direzione Montecarlo? Il video (in alto) è stato pubblicato da Gigio sul proprio profilo Instagram.

Secondo le ultime indiscrezioni i due rossoneri, approfittando dei due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, starebbero andando a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. In ballo il rinnovo contrattuale per entrambi.

ULTIM’ORA ESCLUSIVA MILAN – IBRAHIMOVIC RINNOVA >>>