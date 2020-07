Calciomercato Milan – Dalla Spagna: prosegue la trattativa per Emerson

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportavo dal quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, proseguono le trattative tra il Milan e Barcellona-Betis per portare Emerson Royal in rossonero. La differenza tra domanda e offerta, però, è di circa 10 milioni di euro. Il Barcellona, infatti, ne vuole 32, mentre il Milan arriva a massimo 22, cifra che probabilmente non verrebbe accettata dal club catalano dato che è co-proprietario del cartellino con gli andalusi.

Non sono ancora note al momento le percentuali relative alla proprietà del cartellino da parte del Betis Siviglia, ma il fatto che le parti in causa siano 3 e non 2 complicano un po’ le cose. Il Milan sta cercando di limare la richiesta del club blaugrana, ma bisognerà valutare anche le intenzioni del Barcellona di voler effettivamente vendere un grande prospetto della fascia destra come Emerson. In questo senso, secondo Stefano Borghi, è più probabile che il Barca si privi di Semedo.

L’ALTERNATIVA RIMANE SEMPRE DENZEL DUMFRIES DEL PSV>>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓