Calciomercato Milan – Emerson Royal priorità: Dumfries solo alternativa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Terzino destro cercasi in casa Milan. È uno dei ruoli più discussi negli ultimi anni, con il rendimento di Davide Calabria tutt’altro che impeccabile, e quello di Andrea Conti spesso con il dubbio della fragilità muscolare. I profili sondati principalmente sono due: Emerson Royal e Denzel Dumfries.

Ma chi è la priorità e chi l’alternativa. Tutti e due non verranno acquistati, questo è poco ma sicuro. E questo significa che almeno uno tra Calabria e Conti resterà: più probabile rimanga l’ex Atalanta. Calabria interessa all’estero, al Siviglia di Monchi (e del riscattato Suso) che la prossima stagione giocherà la Champions League.

Secondo Tuttosport la priorità del Milan per il rinforzo sulla fascia destra è Emerson Royal, in prestito al Betis in questa stagione ma di proprietà del Barcellona. La richiesta è alta, circa 30 milioni di euro, ma con una trattativa serrata tra i club si potrebbero abbassare le pretese. Denzel Dumfries, capitano del PSV, sarebbe solo l’alternativa nel caso i rossoneri non arrivassero ad un accordo per il terzino destro brasiliano Emerson.

