Calciomercato Milan – Paquetà la chiave per Emerson Royal

ULTIME NOTIZE MERCATO MILAN – La svolta nell’operazione che potrebbe portare Emerson Royal dal Barcellona al Milan potrebbe essere Lucas Paquetà. In via Aldo Rossi sono alla ricerca di un rinforzo per il ruolo di terzino destro, e da tempo hanno messo nel mirino il terzino brasiliano di proprietà del Barça, anche se attualmente in prestito al Betis. L’altro nome, considerato al momento l’alternativa, è Denzel Dumfries del PSV.

La novità dell’ultim’ora su Emerson Royal è arrivata da Tuttomercatoweb: il Betis vede in Paquetà un rinforzo interessante, a cui dare spazio, fiducia e soprattutto continuità. Tutto quello che al Milan il trequartista brasiliano non sta avendo, e questo pregiudica in negativo le sue prestazioni.

La questione tra Barcellona e Betis per il cartellino di Emerson è parecchio intrigata: la valutazione è di 30 milioni di euro per il terzino classe 1999, complice il fatto che al Betis spettano 6 milioni di indennizzo in caso di ritorno di Emerson a Barcellona più il 50% sulla sua futura rivendita. A questo punto coinvolgere anche il Betis nella cessione del giocatore, evitando ritorni e conguagli extra, può essere una soluzione. Vedremo se Paquetà accetterà di diventare merce di scambio, e se sarà disposto ad andare a giocare in Liga per il Betis.

