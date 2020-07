Calciomercato Milan – Novità sullo scambio Laxalt-Miranchuk

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Conferme sullo scambio tra Milan e Lokomotiv Mosca: Diego Laxalt in Russia, Aleksey Miranchuk in Italia. Ieri prima di Milan-Atalanta Gianluca Di Marzio su Sky Sport aveva parlato di questa possibile operazione, con un conguaglio da parte dei rossoneri al club russo. Oggi anche Tuttosport conferma la concretezza dell’operazione.

Aleksey Miranchuk è un trequartista russo, classe 1995: compirà 25 anni ad ottobre. In questa stagione ha collezionato 32 presenze tra tutte le competizioni, segnando ben 16 gol (di cui 2 in Champions League) e servendo 5 assist. Grandi qualità tecniche e ottimo rapporto con il gol: caratteristiche che potrebbero tornare utili al Milan, anche e soprattutto da subentrato.

Il suo contratto è in scadenza la prossima stagione, giugno 2021, dunque il costo del cartellino non dovrebbe essere particolarmente alto. Considerando il possibile scambio con Laxalt, l’investimento per le casse rossonere sarebbe minimo. Attendiamo ulteriori novità nei prossimi giorni, a Serie A finita o quasi.

CALCIOMERCATO MILAN – OFFERTA PER FOFANA: I DETTAGLI >>>

ULTIM’ORA ESCLUSIVA MILAN – IBRAHIMOVIC RINNOVA >>>