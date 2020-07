Calciomercato Milan – Dalla Francia: Fofana, ecco l’offerta rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan cerca un difensore in vista della prossima stagione. Uno dei primi nomi della lista, secondo quanto viene riferito da Le 10 Sport, è quello di Wesley Fofana, calciatore del Saint-Etienne.

Il Milan avrebbe già offerto 14 milioni di euro per Fofana, ma il club francese ne vorrebbe almeno 20. I rossoneri restano comunque in pole position, anche se ci sono diverse squadre alla finestra: in primis il Leicester, ma anche Monaco, Lione e Rennes.

