Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Todibo: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe tornare alla carica per Jean-Claire Todibo (CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SUE CARATTERISTICHE), difensore dello Schalke 04 in prestito dal Barcellona.

Il club tedesco non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto ottenuto lo scorso gennaio, e dunque il Milan potrebbe decidere di approfittarne. Su di Todibo c'è anche il Rennes. In uscita invece Diego Laxalt, che piace molto alla Lokomotiv Mosca: i russi mettono sul piano Miranckuck, ma chiedono un conguaglio a favore. In caso di partenza l'uruguaiano, il Milan dovrà prendere un vice di Theo Hernandez.