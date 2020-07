Milan-Atalanta: Calhanoglu, che colpi di genio: il turco è insostituibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina esalta Hakan Calhanoglu, autore della punizione che aveva portato momentaneamente in vantaggio il Milan sull’Atalanta. Il turco non è un fantasista da sogno, ma ha piede, corsa e soprattutto sa giocare in tanti modi. E’ per questo che gli allenatori non fanno mai a meno di lui.

Calhanoglu ha contribuito dunque a superare l’ostacolo l’Atalanta, avversario molto ostico anche perchè i rossoneri avevano tantissimi indisponibili. Ricordiamo che Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021, ma il Milan non è preoccupato sotto questo punto di vista. Il turco è consapevole di essere un calciatore importante per questa squadra e il suo valore (25 milioni) sarebbe sicuramente più alto se non avesse il contratto in scadenza tra un anno. Non male per Calhanoglu, considerando che aveva iniziato la stagione senza avere una collocazione tattica definita.

Una delle svolte di Calhanoglu è sicuramente il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, dentro e fuori dal campo. La qualità del trequartista c'è sempre stata, ma mancava quella continuità che ora sta dimostrando. Gli piace giocare da numero dieci e Pioli gliene dà spesso la possibilità. E' innegabile che in Germania ci siano tante squadre interessate a lui, ma Calhanoglu è sempre più al centro di questo Milan. Hakan è davvero uscito dal guscio.