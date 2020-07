ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan presenterà la nuova maglia per la prossima stagione martedì 28 luglio e sarà utilizzata per la prima volta contro il Cagliari a San Siro il 2 agosto. La nuova maglia sarà in vendita dal 28, ma è possibile già prenotarla sul sito ufficiale dei rossoneri.

INTANTO OGGI DONNARUMMA E IBRA SONO VOLATI A MONTECARLO: APPUNTAMENTO CON RAIOLA!

